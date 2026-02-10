Gudmundsson recuperabile per Como? Il dottor Manzuoli: "Sì, è verosimile"
"Considerando che potrebbe bastare una settimana, è verosimile che possa esserci già contro il Como". Contrariamente rispetto a quanto emerso finora, coi tempi di recupero che si stimano più dilatati, il dottor Marcello Manzuoli reputa fattibile la presenza di Albert Gudmundsson già questo sabato per il match che la Fiorentina giocherà a Como.
L'ex medico sociale del club viola, interpellato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, si è infatti espresso così: "È tutto molto positivo. Il trauma distorsivo non ha determinato lesioni a livello di legamenti, dunque i tempi di recupero dovrebbero essere veloci. In questi casi si può recuperare anche nel giro di una settimana", le parole sul trauma alla caviglia accusato da Gudmundsson, dopo gli esami di ieri che hanno escluso ulteriori lesioni.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati