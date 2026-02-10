Tocca a Paratici dare la scossa. La Nazione: "Serve un rilancio psicologico"

Tocca a Fabio Paratici dare la scossa in vista del delicatissimo finale di campionato. Spinge sul concetto La Nazione, con un fondo a cura di Riccardo Galli in cui ci si proietta sugli imminenti impegni della Fiorentina, chiamata a una vera e propria svolta: "La Fiorentina - si legge sul quotidiano - dovrà essere tutta un’altra cosa rispetto a quella di oggi, di ieri, di inizio stagione. Grinta e ambizione, orgoglio e tenacia avranno un valore identico alla prestazione da realizzare sul campo. Il che vuole dire che la squadra di Vanoli dovrà essere prima cinica e coraggiosa e non timida e impaurita.

Ed è da questo risveglio-rilancio psicologico che dovranno vedersi i primi lampi del lavoro di Paratici. Lui, uomo di calcio, uomo della Provvidenza, dovrà dare e portare a Vanoli e al gruppo quello che serve per ’strappare’ la stagione. E’ questo il primo compito dell’uomo-Paratici. Del dirigente che prima ancora di pensare al futuro deve risolvere i guai del presente. Guai seri".