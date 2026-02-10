Gudmundsson scalpita per tornare. Intanto ecco la foto con su scritto: "Presto"
Albert Gudmundsson ha tirato un sospiro di sollievo, come tutta la Fiorentina. Il fantasista islandese è uscito malconcio dalla gara di sabato sera contro il Torino, quando è stato costretto al cambio per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra i cui esami approfonditi, svolti ieri, hanno escluso lesioni. Dunque un infortunio più leggero del previsto, che porterà a una fase di recupero meno lunga di quanto immaginabile inizialmente.
Resta da capire per quanto tempo il numero 10 rimarrà fermo ai box, ma lui è già motivatissimo a tornare in campo. Da segnalare, in tal senso, una foto pubblicata dallo stesso Gudmundsson sui suoi social, in cui reposta un suo scatto in campo con la palla al piede, accompagnato dalla scritta: "Soon", con tanto di freccina. Ossia, una sorta di "Tornerò presto". Qua sotto l'immagine dalle sue Instagram Story:
