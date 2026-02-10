Batistuta in Fiorentina? Nessun contatto, ma il sogno c'è. Intanto è tornato in Argentina

vedi letture

In questi giorni tiene banco il possibile impiego di Gabriel Omar Batistuta nella Fiorentina. Ad accendere il dibattito è stata l'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio da parte dell'ex bomber, che ha dichiaratamente fatto capire di esser dispiaciuto per non aver ricevuto una chiamata da parte del club viola. Successivamente, da quel che trapela, la stessa Fiorentina si sarebbe mossa per aprire le porte del Viola Park al Re Leone, ma un contatto vero e proprio ancora non c'è stato. Lo spiega stamani La Nazione, specificando non solo che Batistuta e i vertici del club non si sono ancora toccati, ma anche che dopo aver festeggiato i 57 anni a Firenze, lo stesso ex giocatore è ripartito sabato alla volta dell’Argentina, e non è ancora chiaro quando farà ritorno.

La speranza dei tifosi è che presto Bati-gol e la Fiorentina si siedano davvero a un tavolo, cosa già successa nel passato recente: sia coi Della Valle che con Commisso, che nel 2019 lo incontrò assieme a Barone per valutare un suo ruolo attivo in società, l'argentino aveva infatti incontrato la proprietà viola. Il risultato? Batistuta si mise a disposizione proponendo di ricoprire il ruolo di ambasciatore viola in Sudamerica, a fronte però di un compenso importante. Più di recente poi la Fiorentina aveva invitato l’ex numero 9 a visitare il Viola Park, senza tuttavia avere risposta. Chissà, dunque, che il centenario del club non possa essere l’occasione giusta per trovare un punto d’incontro.