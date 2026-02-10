Corsa salvezza, quale avversario mirare? Lecce, Genoa e Cremonese le indiziate

In vista del rush finale di stagione, la Fiorentina dovrà fare la corsa almeno su una squadra avversaria per evitare la retrocessione. La squadra viola è attualmente terzultima, ma il treno di compagini invischiate nella lotta per la salvezza è folto e quella di Vanoli dovrà aggredirne almeno una da mettersi alle spalle. Prova a stringere il cerchio La Nazione, facendo una disamina delle competitor: chi sta abbastanza bene è il Lecce, dopo la vittoria contro l'Udinese che ha dato respiro. I tifosi (che hanno rumoreggiato sui cambi di Di Francesco quando la partita era in pareggio) hanno rimandato a fine stagione ogni tipo di giudizio su squadra e società. Ambiente abituato a combattere, lo stesso Corvino la scorsa settimana ha riportato tutti alla realtà facendo il bilancio di fine mercato.

Occhi puntati anche sul Genoa di De Rossi, la squadra più simile alla Fiorentina per il destino nelle ultime partite. Rossoblu spesso gagliardi e battaglieri, ma alla fine con un pugno di mosche in mano sia con la Lazio che contro il Napoli. E’ una delle squadre più coinvolte in proteste per episodi arbitrali non favorevoli. Zona di classifica nella quale c’è anche la Cremonese, il cui girone di ritorno è molto più complicato di quello d’andata. Ai grigiorossi la vittoria manca dallo scorso 7 dicembre contro il Lecce. Più difficile ritirare dentro la contesa altre squadre. Il Parma dista 8 punti, il Torino 9, il Cagliari 10, il Sassuolo 11. Lì a metà classifica dove, tutto sommato, sono già piuttosto tranquilli.