25 anni senza Niccolò Galli. Il padre Giovanni lo ricorda: "Mi chiedo sempre come sarebbe ora"

Ogni anno, il 9 febbraio si ricorda Niccolò Galli. Il figlio dell'ex portiere viola Giovanni se ne andò nel 2001, da promessa del calcio a soli 17 anni, in un tragico incidente stradale. Oggi, ai taccuini de La Nazione, lo stesso Giovanni Galli ha così ricordato il compianto figlio: "Mi chiedo sempre come sarebbe ora, se potessi vederlo. Con quel volto da ragazzino, che mi salutò quando aveva 17 anni. Oppure quello di un uomo di 42. Io ne avevo 19 quando persi mio babbo, Mario. A 19 anni, avevo appena esordito in serie A, portai i fiori sulla sua tomba. A 42 mi sono ritrovato a fare lo stesso gesto, nei confronti di Niccolò. Aveva giocato con una nazionale giovanile. Doveva sostenere qualche test. Prese 8 in filosofia. E scrisse felice a mia moglie Anna: ‘Sono proprio bravo’. Ne aveva un altro di test. Prese il motorino proprio per quello".

E poi ancora: "Una certezza ce l’ho. Lo riabbraccerò io, lo riabbraccerà mia moglie. Lo abbracceranno le sorelle Camilla e Carolina, in modo sereno. Ci ritroveremo".