Di Livio secco sulla Fiorentina: "Non puoi prendere quel gol di Maripan"
Angelo Di Livio segue sempre attentamente le vicende della Fiorentina. L'ex viola, ribattezzato il "Soldatino", ha rilasciato oggi un'intervista a Tuttomercatoweb.com e tra le altre dichiarazioni ha parlato anche della squadra di Vanoli: "Dico solo questo: una squadra che deve salvarsi non può prendere quel gol all'ultimo minuto. Vedere un giocatore del Torino che salta indisturbato in quel modo è sintomo di poca cattiveria e non un bel segnale".
Solo Paratici può salvare la Fiorentina. Inchiodi i giocatori alle loro responsabilità. E parli con la forza del suo contratto: se andiamo in B, restate tutti a Firenze. Via Vanoli? Se lo chiede la squadra e ci sono alternative miglioridi Angelo Giorgetti
2 "Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare"… ma prima di arrendersi sarà il caso che qualcuno provi a infonderlo a squadra e tecnico
Mario TeneraniVanoli nel mirino delle critiche: la società va avanti con lui. C’è bisogno dello psicologo, ma uno bravo. Dramma classifica, restano solo 42 punti. Ansia per Gud: forse nuovi accertamenti
Tommaso LoretoL'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui riflettere
Alberto PolverosiCon Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
