Di Livio secco sulla Fiorentina: "Non puoi prendere quel gol di Maripan"

Angelo Di Livio segue sempre attentamente le vicende della Fiorentina. L'ex viola, ribattezzato il "Soldatino", ha rilasciato oggi un'intervista a Tuttomercatoweb.com e tra le altre dichiarazioni ha parlato anche della squadra di Vanoli: "Dico solo questo: una squadra che deve salvarsi non può prendere quel gol all'ultimo minuto. Vedere un giocatore del Torino che salta indisturbato in quel modo è sintomo di poca cattiveria e non un bel segnale".