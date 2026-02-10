Fiorentina-Torino, manca un rosso a Comuzzo: per i vertici arbitrali era da espellere

In attesa della puntata odierna di "Open Var", che come sempre chiarirà ogni dubbio, i vertici della classe arbitrale hanno già iniziato le analisi degli errori commessi dai fischietti nell'ultimo weekend di Serie A. Lo si apprende dalle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, secondo cui la linea di chi dirige gli arbitri italiani è già stata tracciata con una serie di osservazioni fatte sui tanti episodi dubbi che hanno contraddistinto le gare dell'ultima giornata.

Tra queste c'era anche Fiorentina-Torino, in cui ha fatto dibattere l'entrata a tacchetti esposti di Comuzzo su Aboukhlal. Per quel che si legge sulla Rosea, nelle valutazioni dei vertici arbitrali manca il cartellino rosso per il difensore viola: l’impatto è nella zona di pericolo (caviglia alta), Colombo ha assegnato punizione con solo cartellino giallo.