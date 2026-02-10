Fiorentina-Pisa: disposte le restrizioni per i tifosi ospiti da parte del GOS
Dopo più di 22 anni tornerà ad andare in scena al Franchi il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Sfida in programma il 23 febbraio 2026 alle ore 18.30. In merito a questo match, che si prospetterà veramente infuocato, il GOS ha disposto una serie di misure organizzative per garantire l’ordine pubblico allo stadio. Per i residenti nella provincia di Pisa, l’acquisto dei biglietti sarà consentito esclusivamente per il settore ospiti e solo ai possessori della membership del Pisa Sporting Club.
L’accesso agli altri settori sarà invece riservato ai tifosi pisani già iscritti al programma di fidelizzazione della Fiorentina entro il 30 maggio 2025. Altre prescrizioni riguardano l’incedibilità del titolo di ingresso, l’aumento del numero di steward e il rafforzamento dei controlli ai varchi di accesso allo stadio. Così si legge all'interno di SestaPorta.news.
