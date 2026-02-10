FirenzeViola Solomon si è preso la scena, col Torino stacca tutti: il podio del Top FV

Manor Solomon si è preso la scena ed è stato premiato anche dai nostri lettori. L'israeliano ha convinto tutti nel match contro il Torino e risulta per distacco il migliore in campo: lo si evince anche dai risultati del sondaggio TOP FV che la nostra redazione propone dopo ogni gara della squadra di Vanoli, che in questo caso ha visto l'ex Tottenham staccare per dispersione tutti i suoi compagni. Su oltre mille votanti, il 61,74% delle preferenze è andato proprio a Solomon.

Un successo netto da parte dell'esterno offensivo, che lascia il vuoto alle sue spalle. Al secondo posto infatti, ecco Nicolò Fagioli, premiato dai lettori ma con percentuali molto più basse (13,82% dei votanti). Buona prova per il regista che conferma il periodo di forma, mentre a chiudere il podio c'è Jack Harrison col 6,47% delle preferenze in suo favore.