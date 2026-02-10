Gudmundsson out tre gare: obiettivo Pisa. A Como con Solomon e Harrison

La Fiorentina starà senza Albert Gudmundsson per tre partite. È questo, secondo La Gazzetta dello Sport, il quadro clinico che riguarda l'islandese dopo il trauma alla caviglia accusato sabato sera contro il Torino e meglio identificato ieri, con gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante che hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il problema, però c'è, meno grave, ma c'è. E Paolo Vanoli non può far finta di nulla, l'ex Genoa andrà incontro ad un periodo di recupero che lo terrà out per il match col Como e per le due sfide di Conference Leagaue contro lo Jagiellonia.

L'obiettivo del tecnico e dello stesso giocatore, specifica la Rosea, è quello di tornare a disposizione per lo scontro diretto al Franchi contro il Pisa, in programma lunedì 23 febbraio. Il derby è un vero spartiacque della stagione ed è quella l’occasione da mettere nel mirino per il ritorno di Gudmundsson. Intanto, Vanoli sta già studiando il piano B per queste gare di assenza dell'islandese, con Solomon sulla sinistra, lato in cui fra l’altro incide maggiormente. Harrison (o Parisi) sarà schierato dalla parte opposta, come già accaduto contro il Torino a gara in corso visto che, quando Gud è uscito per infortunio all’inizio del secondo tempo, Solomon è stato spostato da destra a sinistra. A Como questa soluzione verrà utilizzata dall’inizio - afferma la Gazzetta -.