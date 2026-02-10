Tmw, la Fiorentina ha già deciso: pronti i 10 mln per il riscatto di Solomon

Manor Solomon al momento è uno degli acquisti più azzeccati con 2 gol e la presenza in più azioni da gol (come il cross per Harrison che poi fa l'assist a Kean sabato scorso). Proprio per questa sua capacità di inserirsi subito negli schemi ed essere decisivo, la Fiorentina, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, ha già deciso di riscattarlo, in caso di permanenza in serie A ovviamente. Il giocatore è infatti in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni dal Tottenham. E questa cifra è già stata accantonata dalla società.