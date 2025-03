Gudmundsson e un'autonomia di un'ora: ma ad Atene conta di esserci

Sulle pagine odierne de La Nazione viene dedicato un focus allo stato di salute di Albert Gudmundsson. L'islandese è rientrato a tempo di record da una frattura sul cui recupero si erano ipotizzati tempi sensibilmente più lunghi: il fantasista aveva confidato al suo entourage di voler fare di tutto per rientrare e dare il suo contributo alla Fiorentina nella volata decisiva di questa disgraziata (per lui) stagione. Anche per questo è entrato in campo con il piglio giusto e, gol fallito a parte, ha dimostrato ottima attitudine in una fase cruciale della gara.

Tutti aspetti che evidenziano la sua volontà di dare il massimo per la squadra e di riuscire a tornare un giocatore decisivo. Non è al top Gudmundsson, ma contro il Panathinaikos ci vuole essere, magari per un'ora di gioco (tanta è la sua autonomia per incidere) pronto a dare tutto.