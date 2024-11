GUDMUNDSSON, Calma sul suo rientro: punta l'Inter

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto un focus legato alle condizioni di Albert Gudmundsson per il quale - come scrive il quotidiano - ka parola d’ordine resta una sola: calma. Nonostante infatti i progressi messi in mostra dall’islandese, il rientro in gruppo del numero 10 sarà più che mai graduale.

Nonostante l’equipe medica viola abbia quasi portato a termine un recupero record, il reinserimento in squadra di Gudmundsson sarà graduale. Difficile, in tal senso, pensare che l’islandese possa essere già tra i convocati per la trasferta di Como: più probabile invece un suo ingresso a gara in corso il 28 novembre con il Pafos e uno spezzone consistente di gara il 1° dicembre contro l’Inter.