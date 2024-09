GUD, Con il processo non può giocare in Nazionale

FirenzeViola.it

Come riporta il Corriere Fiorentino, l'identità della presunta vittima di Gudmundsson (accusato per molestie sessuali) è incognita per motivi di privacy. Ad accompagnare il giocatore viola al processo c'era l'avvocato Vilhjalmur Hans Vilhjalmsson, secondo i media islandesi Gudmundsson ha poi varcato le porte del tribunale in silenzio.

L'ex Genoa e la ragazza erano amici di famiglia, Gudmundsson ha reso ieri mattina la sua deposizione e non sarà presente per il prosieguo del processo, che si è svolto questa mattina alle 9:30.

Secondo la legge islandese, in riferimento all'articolo 194 del codice penale: "Chiunque abbia avuto un rapporto sessuale o un qualunque altro atto di natura sessuale senza il consenso dell'altra persona, verrà dichiarato colpevole di violenza e condannato da un minimo di 1 anno a un massimo di 16 anni di reclusione". Essendo sotto processo, Gudmundsson, secondo le regole della Federcalcio islandese, non può essere convocato in Nazionale.