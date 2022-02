GUAGNI, Non pensavo di tornare con altra maglia

Intervistata da Tuttosport, l'ex capitano della Fiorentina femminile Alia Guagni ha risposto anche ad una domanda sulla società viola e se si vedeva con un'altra maglia in Italia: "Devo essere sincera? No. Quando sono partita da Firenze il progetto iniziale era andare all'estero per crescere sotto tanti punti di vista, non solo come calciatrice, poi un giorno rientrare. Questa possibilità non c'è più stata e ho trovato il Milan, una realtà importante che crede tanto in me, e questo è fondamentale".