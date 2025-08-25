"Gruppo ancora in rodaggio: lasciamo lavorare Pioli", l'opinione di Stefano Cecchi
Sulle colonne de la Nazione, Stefano Cecchi dedica un focus al pareggio di ieri tra Cagliari e Fiorentino. Di seguito un estratto del commento: "Il Cagliari non è il Polissya ma anche la Fiorentina non è stata quella di coppa. Una squadra che, soprattutto nel primo tempo, ha fatto grande fatica a organizzare il gioco, con un centrocampo che non riusciva a palleggiare, negandosi anche quel lancio lungo su Kean che lo scorso anno era quasi un mantra.
]...] La Fiorentina è una squadra in rodaggio alla ricerca della sua nuova fisionomia che ha al centro del progetto l’inedito Fagioli regista. Pioli è convinto che questa sia la via migliore e il tecnico ha credenziali per incassare fiducia. Lasciamolo lavorare, che abbattersi o alzare il livello della critica sarebbe davvero la smagliatura difensiva più sbagliata".
