"Gruppo ancora in rodaggio: lasciamo lavorare Pioli", l'opinione di Stefano Cecchi

Sulle colonne de la Nazione, Stefano Cecchi dedica un focus al pareggio di ieri tra Cagliari e Fiorentino. Di seguito un estratto del commento: "Il Cagliari non è il Polissya ma anche la Fiorentina non è stata quella di coppa. Una squadra che, soprattutto nel primo tempo, ha fatto grande fatica a organizzare il gioco, con un centrocampo che non riusciva a palleggiare, negandosi anche quel lancio lungo su Kean che lo scorso anno era quasi un mantra.

]...] La Fiorentina è una squadra in rodaggio alla ricerca della sua nuova fisionomia che ha al centro del progetto l’inedito Fagioli regista. Pioli è convinto che questa sia la via migliore e il tecnico ha credenziali per incassare fiducia. Lasciamolo lavorare, che abbattersi o alzare il livello della critica sarebbe davvero la smagliatura difensiva più sbagliata".