GONZALEZ, Infortunio alle spalle: e adesso punta l'Inter

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nico Gonzalez scalda i motori: lo scrive il Corriere Fiorentino in un pezzo in cui analizza lo stato di forma dell'esterno argentino, out da più di un mese per una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia sinistra. Nonostante manchi dalla trasferta col Ferencvaros di inizio dicembre, Nico è ancora il miglior marcatore della squadra con 9 reti. La Viola dipende dal proprio numero dieci, che sembra però sulla via del ritorno.

A Riyad ha ricominciato a lavorare coi compagni e, a giudicare dalle parole di Vincenzo Italiano, che prima della semifinale di Supercoppa Italiano col Napoli aveva parlato di 20 minuti di autonomia per il proprio esterno, c'è la speranza che la settimana di lavoro possa portare a un aumento del minutaggio. L'obiettivo è portare Nico in panchina domenica sera contro l'Inter, quando l'argentino potrebbe avere una mezz'oretta nelle gambe.