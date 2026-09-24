Dalla duttilità ai gol: ecco cosa serve per la conferma di Jimenez

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Alex Jimenez ha trovato con la Fiorentina il primo gol in Serie A dopo 34 presenze senza reti con il Milan. Arrivato in estate dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto, lo spagnolo si è sbloccato alla quinta presenza in viola, proprio contro il Napoli di Massimiliano Allegri, con cui ai tempi del Milan aveva avuto un rapporto complicato. L’inizio a Firenze è stato condizionato da alcuni problemi fisici, ma con Paolo Vanoli ha trovato maggiore spazio, partendo titolare contro Venezia e Napoli.

La società riflette sul suo futuro

Contro gli azzurri, il suo tiro deviato da Rafa Marin ha regalato alla Fiorentina un prezioso pareggio, aumentando anche la sua fiducia. Durante la sosta Jimenez è rimasto al Viola Park per lavorare con Vanoli sulla condizione e sulla tattica. La sua duttilità sulle fasce può essere importante per la squadra, ma per restare a Firenze dovrà convincere il club a esercitare il riscatto da 20 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.