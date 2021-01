GOMEZ, Resterà vicino Bergamo: viola pista fredda

La situazione tra il Papu Gomez e l'Atalanta continua a essere intricata. Come scrive il Corriere di Bergamo il Papu vorrebbe stare il più vicino possibile a Bergamo, considerati gli investimenti fatti in città. Così l'Inter rimane l'unica soluzione percorribile attualmente, sia per una questione di blasone, sia per la distanza davvero contenuta, evitando trasferimenti familiari. Con gli interisti c'è già un accordo di massima. I contatti tra i club ci sono. Tra i nomi che potrebbero rientrare nell'affare c'è anche quello di Esposito, ora al Pescara. E' probabile che serva una contrapartita in denaro per integrare la valutazione di 10 milioni fatta dall'Atalanta per il Papu. Lazio, Fiorentina o Torino sono piste meno calde.