Giovani e italiani: Commisso ha dettato la linea. Una Fiorentina tricolore e quasi under 25

vedi letture

"Fiorentina ringiovanita e più italiana". Il Corriere dello Sport, con questo titolo nelle sue pagine odierne, pone l'accento su come sia stata costruita la rosa di Stefano Pioli, nel segno della gioventù e dell'italianità. Ripartendo dal primo aspetto, il quotidiano evidenzia che in estate, tolti Edin Dzeko (39 anni) e Luca Lezzerini (30), sono arrivati soltanto calciatori nati dal 2000 in poi. Dentro calciatori Under25, con già parecchia esperienza ma ancora futuribili. Lamptey, Viti, Sohm, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Piccoli su tutti. Da inserire nel roster dei nuovi volti anche Eman Kospo, prelevato dalla Masia del Barcellona e aggregato in prima squadra per tutta l'estate, anche se in questa fase il classe 2007 dovrebbe far più comodo alla Primavera di Galloppa che a Pioli; oltre a loro c'è poi Niccolò Fortini (2006), che nuovo acquisto non è ma che ha ricevuto l'endorsement di tecnico e società. Una richiesta, anzi una vera e propria visione aziendale, molto chiara: acquisti sotto i venticinque anni capaci di crescere e acquisire ancora valore.

L'altro aspetto preso in esame dal Corriere è qualcosa che parte invece dal presidente Rocco Commisso. E non nasce quest'estate, basti pensare agli acquisti di Kean, Ndour e Fagioli avvenuti negli ultimi dodici mesi. Tutti Under25. Tutti italiani. Ecco un'altra prerogativa gradita al fondatore di Mediacom: lui che è sempre stato legato alla Nazionale Italiana, al sogno azzurro, vuole una Fiorentina più italiana possibile. E ci sta riuscendo visto che, in controtendenza rispetto agli altri club di Serie A, la Viola è una delle squadre che acquista sempre più entro i confini. Nelle prime due giornate di Serie A, soltanto Cremonese e Cagliari hanno schierato più italiani rispetto alla Fiorentina, un dato che farà di certo felice la presidenza gigliata.