Gimenez induce Marinelli a sbagliare: troppa teatralità dell'attaccante del Milan

vedi letture

Anche La Gazzetta dello Sport torna sul rigore assegnato domenica sera al Milan. Sul quotidiano si legge che la definizione è «più non-rigore che rigore», perché viene anche considerato il fatto che la dinamica dell’azione induce a valutare quel doppio contatto come sanzionabile. Due giorni dopo il caos di Milan-Fiorentina, i vertici arbitrali hanno analizzato e rianalizzato l’episodio più discusso della settima giornata di campionato.

In sostanza, la teatralità del messicano porta l’arbitro a sbagliare, e il concetto fa parte di una battaglia che i vertici arbitrali portano avanti da tempo. Detto che un gesto del genere, se fatto in ogni zona del campo, porta al fischio dell’arbitro, l’atteggiamento tenuto da Gimenez non è considerato consono al colpo ricevuto. Il fallo è una cosa, ma l’atteggiamento successivo di chi lo subisce spesso non è parametrato all’intensità del colpo subìto.