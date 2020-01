GAZZETTA, Rinnova Sottil. Duncan caro, piace Jesus

Come scrive La Gazzetta dello Sport, oggi Riccardo Sottil rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina fino al 2024 con opzione per l'anno successivo e un ingaggio di circa 600mila euro a stagione più bonus (CLICCA QUI). Poi valuterà se continuare a lottare per ritagliarsi di volta in volta un posto o se chiedere di andare a giocare in prestito per sei mesi. Quanto al mercato in entrata, sono troppi gli oltre 18 milioni richiesti dal Sassuolo per Alfred Duncan, ma il giocatore sposerebbe volentieri il progetto gigliato. Mentre in difesa, a Iachini piacerebbe allenare Juan Jesus: non c'è però ancora l'accordo economico.