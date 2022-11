GAZZETTA, Pace con Gonzalez. Barone: "Un top"

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il mese di gennaio dovrebbe essere quello giusto per rivedere 3 big viola tornare dai rispettivi lunghi infortuni. Se per Castrovilli, considerato il drammatico guaio al ginocchio dello scorso aprile, servirà davvero capire giorno per giorno quando reinserirlo totalmente in gruppo (il recupero sta andando benissimo), su Sottil dopo l’operazione alla schiena si ipotizza che possa tornare a giocare attorno al 10 febbraio. Cinque settimane per la ripresa, poi il tempo necessario per raggiungere il top. Per ultimo c’è Nico Gonzalez, la cui lesione di II° grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale rischia di tenerlo fuori quasi due mesi. In occasione della visita delle tv al Viola Park, il dg viola ha ufficializzato il ritrovato amore con l'ex Stoccarda. "Abbiamo un grandissimo rapporto, l’ho voluto io dallo Stoccarda e l’ho accolto al rientro dal Qatar. Ci stiamo parlando, lo sto aiutando, si sta curando. E’ un giocatore top per noi, per la Serie A e per la sua Nazionale. Tornerà ad essere il grande calciatore che è".