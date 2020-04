GAZZETTA, Linea Commisso: "Chiesa sta qui"

"Avete già venduto Chiesa all’Inter? No, no, Chiesa sta qui". La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta una frase dell'intervento di ieri del presidente della Fiorentina Rocco Commisso a Radio 1 (leggi qui) e sottolinea come l'ipotesi prolungamento ed adeguamento sia sempre più plausibile. Ora tra le parti c'è un rapporto straordinario e Commisso ha dettato la linea.