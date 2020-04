GAZZETTA, L'Inter vuole Castro: Commisso resiste

L'Inter è pronta a una ristrutturazione a centrocampo, dato che in estate cederà Vecino, Gagliardini, Nainggolan e Joao Mario. Come scrive La Gazzetta dello Sport, oltre agli obiettivi Tolisso e Vidal in casa nerazzurra si guarda al talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli: in Italia - si legge sulla rosea - è il suo l’identikit preferito, anche se Rocco Commisso per ora resiste.