GAZZETTA, Kouamé: "Viola da sempre nel mio cuore"

All'indomani della sua presentazione in sala stampa, La Gazzetta dello Sport scrive di un Christian Kouamé felice nonostante una vita non sempre in discesa. Anche dal punto di vista degli infortuni, visto che il giocatore si era rotto il crociato qualche mese fa: ma l'ultima visita è andata talmente bene da ricevere un ok totale dal punto di vista clinico per tornare in campo a marzo. Chiaramente, in casa viola, la linea è quella della prudenza e quindi l'ex Genoa sarà a disposizione dalla prossima stagione. "Mio babbo ha sempre tifato viola - le parole di Kouamé - quindi ho reso felice anche lui. Quando il mio agente mi ha parlato della Fiorentina pensavo scherzasse visto che ero infortunato. Il 29 gennaio a mezzanotte mi ha mandato un messaggio per dirmi di andare a fare le visite a Milano la mattina seguente ma dormivo. L’ho visto alle 5 del mattino, sono stato felicissimo".