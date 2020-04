GAZZETTA, Guagni: "Scudetto, ci credo. Rocco top"

Lunga intervista questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport al capitano della Fiorentina Women's e pilastro della Nazionale di calcio femminile Alia Guagni. Ecco le sue dichiarazioni più importanti: "Il campionato femminile ha meno squadre e meno competizioni in ballo. Forse ha più possibilità di finire nei tempi aumentando il numero di partite la settimana. Ma attenzione alle problematiche di tante società che si troveranno in difficoltà economiche gravissime, non so se tutte riusciranno ad andare avanti. Lo scudetto? Ci sono tante partite da giocare e per quanto la Juve sia avanti, non mi do mai per vinta. Io ci credo, la Fiorentina ci crede e finché la matematica non ci dirà il contrario proveremo a fare la guerra alla prima in classifica. Il mio no al Real Madrid? È stata la svolta nella mia carriera. Mi sono trovata davanti a un bivio e ho dovuto scegliere tra due realtà molto diverse. La scelta non è stata semplice ma alla fine ha vinto il cuore e anche la voglia di portare un altro scudetto a Firenze. Commisso? Da quando è arrivata la nuova proprietà abbiamo iniziato a respirare aria di cambiamento. Rocco ci ha fatto capire subito che tiene alla squadra femminile e che vuole per noi solo il meglio. Già ci sono stati grandi cambiamenti e sono solo l’inizio di un progetto in continua crescita. Sono molto orgogliosa del mio presidente e farò il possibile per ricambiare la sua fiducia in noi".