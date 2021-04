GAZZETTA, Cosa chiede la Fiorentina a Iachini

Beppe fai il Beppe. È più o meno il senso di quanto richiesto dalla società Fiorentina nel momento della nuova chiamata a Iachini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, sottolineando come le prossime 10 saranno partite da elmetto in testa. Un contesto ideale per il tecnico che lo scorso campionato ha dato il meglio di sé proprio in questo tipo di situazione. I problemi sono arrivati quando ha tentato di costruire una propria identità. Ora conta solo un traguardo: la salvezza. Il rientro del tecnico nel gruppo viola è filato via liscio, i rapporti umani del resto erano stati sempre ottimi e certificati dai saluti al momento dell’esonero. Avvenne dopo 7 partite con 8 punti in saccoccia: una media che oggi permetterebbe alla Fiorentina di salvarsi.