Galloppa può far esordire Martinelli a Mainz, ad ora è in vantaggio su De Gea
Dopo che Pioli, nelle prime due giornate di Conference League, aveva optato per la scelta più conservativa puntando sull’esperienza di De Gea, ora tocca a Tommaso Martinelli. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il giovane portiere classe 2006 è infatti in vantaggio sul portiere spagnolo e si prepara a vivere la sua prima da titolare in questa stagione. Galloppa, che lo conosce bene per averlo allenato nella Primavera, è pronto a concedergli fiducia, convinto delle sue qualità tecniche e mentali. Per Martinelli si profila così un esordio importante, in Europa.
Angelo GiorgettiServe un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Mario TeneraniUna squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
