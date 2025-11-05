FirenzeViola

Galloppa può far esordire Martinelli a Mainz, ad ora è in vantaggio su De Gea

Galloppa può far esordire Martinelli a Mainz, ad ora è in vantaggio su De GeaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 11:54Primo Piano
di Redazione FV
fonte di Pietro Lazzerini

Dopo che Pioli, nelle prime due giornate di Conference League, aveva optato per la scelta più conservativa puntando sull’esperienza di De Gea, ora tocca a Tommaso Martinelli. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il giovane portiere classe 2006 è infatti in vantaggio sul portiere spagnolo e si prepara a vivere la sua prima da titolare in questa stagione. Galloppa, che lo conosce bene per averlo allenato nella Primavera, è pronto a concedergli fiducia, convinto delle sue qualità tecniche e mentali. Per Martinelli si profila così un esordio importante, in Europa. 