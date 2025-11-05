FirenzeViola Galloppa può far esordire Martinelli a Mainz, ad ora è in vantaggio su De Gea

Dopo che Pioli, nelle prime due giornate di Conference League, aveva optato per la scelta più conservativa puntando sull’esperienza di De Gea, ora tocca a Tommaso Martinelli. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il giovane portiere classe 2006 è infatti in vantaggio sul portiere spagnolo e si prepara a vivere la sua prima da titolare in questa stagione. Galloppa, che lo conosce bene per averlo allenato nella Primavera, è pronto a concedergli fiducia, convinto delle sue qualità tecniche e mentali. Per Martinelli si profila così un esordio importante, in Europa.