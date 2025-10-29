Funaro a Repubblica: "Per il Franchi ci sono ritardi intermedi. A disposizione per lavorare sul centenario"
Intervistata dal quotidiano La Repubblica (Firenze), la sindaca del capoluogo toscano Sara Funaro ha parlato dell'andamento delle ultime elezioni regionali e di vari aspetti dell'amministrazione della città. Tra questi anche lo stadio con i ritardi nei lavori di restyling del Franchi: "In un’operazione così complessa ci sono varie problematiche. Il nostro obiettivo è lavorare per superarle e perché non si ripetano.
Sono abituata a dire la verità: i ritardi intermedi ci sono, mi dispiace e siamo a disposizione per lavorare per il centenario. Confermo l’obiettivo di finire tutto entro il 2029. In tutto questo ho sempre mantenuto le interlocuzioni con la Fiorentina".
Pubblicità
Rassegna stampa
Pioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezzadi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Pioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
4 Contro l'Inter per Pioli come un derby, in caso di non vittoria il peggior avvio della storia viola
Copertina
Angelo GiorgettiI dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Mario TeneraniUn punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com