Funaro a Repubblica: "Per il Franchi ci sono ritardi intermedi. A disposizione per lavorare sul centenario"

Intervistata dal quotidiano La Repubblica (Firenze), la sindaca del capoluogo toscano Sara Funaro ha parlato dell'andamento delle ultime elezioni regionali e di vari aspetti dell'amministrazione della città. Tra questi anche lo stadio con i ritardi nei lavori di restyling del Franchi: "In un’operazione così complessa ci sono varie problematiche. Il nostro obiettivo è lavorare per superarle e perché non si ripetano.

Sono abituata a dire la verità: i ritardi intermedi ci sono, mi dispiace e siamo a disposizione per lavorare per il centenario. Confermo l’obiettivo di finire tutto entro il 2029. In tutto questo ho sempre mantenuto le interlocuzioni con la Fiorentina".