FREY, Show su Instagram: quanti compagni coinvolti

Un'ora, quasi ogni giorno, fra ricordi, aneddoti e curiosità con i campioni del passato. Come scrive il Corriere Fiorentino, protagonista dell'iniziativa è l'ex portiere viola Sebastien Frey, che giorno dopo giorno sta coinvolgendo (e convocando) i suoi ex compagni di squadra per ricordare gli anni di Firenze e non solo. Prima è stato il turno di Mutu, poi di Ujfaluji, poi ancora di Nuno Gomes per passare a Gilardino e Toni. Senza dimenticare Pasqual e Materazzi. Chissà che questo esperimento non possa diventare decisivo per la nascita della Fiorentina vintage, conclude il quotidiano.