FRANCHI, Tifo tra le macerie. Panchina viola trasloca

Sul Corriere Fiorentino si legge del clima particolare che si respirava ieri sera al Franchi, con le gru in Curva Fiesole, che messa così è un pugno al cuore. Un camion, le macerie al posto del parterre, i seggiolini divelti, il Franchi era un cantiere. Né più, né meno, e certo si poteva pensare (e magari per le prossime partite ci si organizzerà) ad un telo o qualcosa di simile che la coprisse perché in effetti, la vista, non è esattamente un granché. Tristezza e stupore. Sono questi i sentimenti che ieri dominavano tra i tifosi.

Perché un conto è sapere che ci sono dei lavori in corso o vedere qualche immagine su internet ma poi, esserci e rendersi conto di quale sia la situazione, è tutta un'altra storia. È sparito anche il parterre di Maratona e, a metà della stessa, è stata montata una vetrata di divisione che separa l'area interessata dai lavori da quella disponibile per la gente. Vale per i tifosi, come per la squadra. Il riscaldamento per esempio i giocatori lo fanno sotto la Ferrovia e la panchina, per la prima volta in quasi 100 anni di storia, ha fatto lo stesso percorso. Quella avversaria è diventata di proprietà di Palladino, con i mister ospiti dirottati sul lato Fiesole.