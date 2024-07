FRANCHI, Slitta a venerdì il summit della Prefettura

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Slitta a venerdì mattina il summit in prefettura per definire capienza complessiva e soprattutto l’ubicazione del "curvino" degli ospiti nello stadio Artemio Franchi. Con il ridimensionamento complessivo della portata di pubblico, anche il “formaggino“, cioè i due spicchi fra Ferrovia e Maratona dedicati ai supporter ospiti, saranno rimpiccioliti.L’ipotesi è che resti soltanto uno dei due spicchi, anche se, per evitare un contatto troppo ravvicinato con il tifo più caldo (che con la chiusura della Fiesole si trasferirà in Ferrovia) saranno probabilmente necessari dei cuscinetti vuoti. Nel Franchi falcidiato causa lavori, significa perdere ulteriori posti.

Per quanto riguarda l'ubicazione dei tifosi ospiti, la partita non è ancore completamente chiusa. La questura, responsabile dell'ordine pubblico, ha infatti qualche perplessità soprattutto in certe partite, ma c'è da considerare anche che lo spostamento del settore ospiti porterebbe con sé una serie di modifiche a un assetto ormai consolidato che comprende i tragitti di arrivo dei torpedoni delle tifoserie ospiti e le chiusure, con tanto di barriere, per il prefiltraggio.