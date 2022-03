FRANCHI, Settore ospiti preso d'assalto. La Fiesole...

Tutti al Franchi per spingere la Fiorentina nel derby dell’Appennino contro il Bologna. Al di là dei quasi dodicimila abbonati, c’è ancora abbondante disponibilità per assistere alla sfida di mezzogiorno. Sono rimasti pochissimi posti nel parterre di tribuna centrale, in pratica dietro alle panchine, e pure il settore ospiti è stato…. preso d’assalto. C’è disponibilità in tutti i settori dello stadio, compresa la Curva Fiesole. Sarà possibile acquistare il tagliando fino a poco prima del fischio d’inizio, sfruttando anche l’apertura domenicale della biglietteria di Via dei Sette Santi a cui rivolgersi in alternativa all’acquisto on line. Prima di pensare alla sfida di vertice contro l’Inter, sabato prossimo, Firenze vuole trascinare, dagli spalti, la propria squadra. Servono i tre punti per accorciare lo gap con chi precede: ecco perché non si potrà sbagliare nulla