FRANCHI, Problemi di visibilità per i lavori in corso

Nel trattare la questione stadio Artemio Franchi, oltre ad annunciare l'incontro di domani tra Rocco Commisso e Sara Funaro, il Corriere Fiorentino scrive come nelle ultime ore sia stata poi sollevata un'altra tematica: riguarda la visibilità del Franchi, condizionata dai lavori in corso. La Fiesole priva di spettatori e di colore chiaro, scrive il Corriere, riflette la luce e rende difficile vedere il pallone in aria.

Una problematica evidenziata dal consigliere comunale Francesco Casini che il Comune sta valutando, con l'ipotesi - a cui starebbero lavorando anche i tecnici della Fiorentina - di maxi-teli da installare sulle parti di stadio inutilizzabili, una soluzione dai costi stimati di circa 100-150mila euro. Da capire se anche la questione 'teli' sarà affrontata nel meeting di domani tra il presidente viola e la sindaca di Firenze.