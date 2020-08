FRANCHI, Ora sono cinque gli emendamenti

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola spiega come siano diventati cinque gli emendamenti per gli stadi "vincolati" nel decreto Semplificazioni. Ma la vera novità è che se finora c’erano solo emendamenti per ammorbidire, abbassare o drasticamente cancellare i vincoli, ora ne arriva uno che consente solo il restauro, con la "obbligatoria conservazione dell’impianto nelle sue attuali condizioni, salvo gli interventi di restauro necessari ad assicurare la continuità di funzionamento della struttura". Sarebbe la mossa del Movimento Cinque Stelle per arginare l'operazione Franchi, scrive il quotidiano. Ora sarà il Senato a decidere quale approvare.