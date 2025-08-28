Franchi, il punto sui lavori. CorFio: "Basterà un anno per il primo lotto?"

Il Corriere Fiorentino fa il punto sui lavori di restauro dello stadio Artemio Franchi. Le impalcature sotto la Tribuna per il restauro della copertura sono state rimosse, mentre la Torre di Maratona ha ancora i ponteggi. Rispetto a inizio giugno davanti alla Fiesole i progressi sono visibili, ma la posa dei gradini appare lontana. Eternamente all’impianto è stata allestita un’area protetta, che verosimilmente sarà sfruttata dai macchinari sia per l’innalzamento della nuova Fiesole, sia per installare la copertura che si estenderà dalla Tribuna laterale fino a metà Maratona.

L’obiettivo sarebbe quello di poter aprire al pubblico questi settori per il centenario della Fiorentina di fine agosto 2026. Poi l’attuale cantiere si ribalterà, i lavori si sposteranno in Ferrovia più le parti adiacenti di Maratona e Tribuna. Manca un anno. Saranno sufficienti 12 mesi per questo traguardo?