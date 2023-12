FRANCHI, Fiorentina a colloquio col Governo: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Tirreno di oggi ritorna sulla questione Franchi e spiega in cosa consiste il dialogo che la Fiorentina, con il suo dg Joe Barone, sta mettendo su con il Governo. Probabile una richiesta di proroga per poter continuare a giocare nello stadio di casa senza trasferimenti, oppure il tentativo di capire se effettivamente Firenze ospiterà alcune partite di Euro 2032. Per ora la posizione della società viola resta quella di non voler mettere un euro nel progetto stadio, ma se verranno considerate concessioni per le aree commerciali, le cose potrebbero cambiare.