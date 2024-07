FRANCHI, Com'è andato l'incontro tra Funaro e Ferrari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Un incontro definito “positivo e piacevole” dalla Fiorentina. Su La Nazione oggi si parla anche delle prime prove di dialogo tra il club viola e il Comune di Firenze sulla questione stadio: ieri è andato in scena l'atteso incontro tra la sindaca Sara Funaro e il direttore generale viola Alessandro Ferrari. Il primo per discutere del futuro del Franchi e della Fiorentina: da quanto emerge - riporta il quotidiano - l’incontro è stato sereno e cordiale e soprattutto sono stati affrontati anche tanti altri temi prioritari per entrambe le parti come i nuovi parcheggi del Viola Park e le prospettive del Franchi.