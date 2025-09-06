Franchi, aumento del settore ospiti? Per il momento fumata nera: il punto in vista del Napoli

In vista della gara di sabato prossimo tra Fiorentina e Napoli ieri pomeriggio in Prefettura si è riunito, alla presenza delle forze dell’ordine, il comitato per la sicurezza degli spettacoli. Al centro dell’incontro la decisione sul numero dei tagliandi da concedere alla tifoseria ospite con la possibilità di aumentarli (fino a raddoppiarli) rispetto ai 350 della scorsa stagione. Ieri è stata fatta una prima analisi, ma ancora non sono state prese decisioni definitive in merito. È necessario quindi riaggiornarsi, si legge su La Gazzetta dello Sport.

Il 13 settembre contro il Napoli, una sfida delicata, dovrà essere fatta attentamente una valutazione complessiva sulle questioni di ordine pubblico. Poi una decisione se aumentare il numero dei tifosi ospiti dovrà riguardare anche tutto il resto del campionato, considerando che il settore è adiacente alla Curva Ferrovia, ovvero la Fiesole provvisoria (chiusa dall’anno scorso per i lavori di restyling) dove è posizionata la parte più calda del tifo viola.