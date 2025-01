FORMAZIONE, Ritorno al passato: ballottaggio Beltran-Gud

Il Corriere dello Sport-Stadio preannuncia un ritorno al passato per la formazione che potremo vedere domani in campo. Sarà dunque un 4-2-3-1, con Mandragora che andrà a sostituire l’acciaccato (e per questo verosimilmente non convocato) Danilo Cataldi al fianco di Adli. Anche Gudmundsson non è ancora al meglio.

Per questo, per il ruolo di trequartista alle spalle di Kean, il favorito rimane Lucas Beltran per completare un reparto che dovrebbe essere formato da Sottil e Colpani. Occhio però allo stesso Folorunsho, dato che Palladino proprio all’andata contro il Monza non si fece scrupoli a mettere in campo Gosens e Cataldi, appena arrivati a Firenze.