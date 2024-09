FORMAZIONE, In difesa Biraghi. Colpani con Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio stila anche una possibile formazione che vedremo domani al Franchi per il match tra Fiorentina e Lazio. Secondo il quotidiano sarà Biraghi a vincere il ballottaggio con Ranieri per un posto in difesa al fianco di Quarta e Ranieri. A centrocampo Adli scalza posizioni e potrebbe partire dal 1', mentre davanti Gudmundsson va verso la panchina per lasciare ancora posto a Colpani. Questi i probabili 11:

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Adli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani; Kean.

Lazio (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.