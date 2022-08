FORMAZIONE, Ballottaggi in porta e sulla destra

Portiere e un dubbio per reparto: la fotografia del mercoledì appena trascorso è questa in vista della formazione contro la Cremonese. Terracciano o Gollini accompagnerà per un po’ l’avvicinamento alla partita e per adesso è naturale riprendere da gerarchie che l’ex Tottenham - se contro i grigiorossi va in panchina - proverà a sovvertire subito fin da giovedì prossimo quando a Firenze arriverà uno tra il Twente (quasi sicuro) e il Cukaricki (oggi, 3-1 l’andata). La difesa, poi. Linea a quattro e non ci piove, con Milenkovic e Igor nel mezzo, Biraghi a sinistra e anche qui nessun tentennamento, mentre l’incertezza domina a destra: Dodo è arrivato per ultimo, Venuti è stato fermo tutto il periodo del ritiro di Moena, insomma Benassi lì non sarebbe una sorpresa. A centrocampo Bonaventura e Amrabat sono sicuri del posto, l’altro - con Duncan non al meglio - se lo giocano Maleh e Mandragora, Infine l’attacco, ad oggi il reparto più ricco di alternative: Jovic è in vantaggio su Cabral, le fasce dovrebbero andare una a Gonzalez e l’altra a chi la spunta tra Ikoné e Sottil.