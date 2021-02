FONDI, I club di Serie A temporeggiano per decidere

A scanso di sorprese, l'Assemblea della Lega non darà il via libera al term sheet. Le società vogliono, infatti, prendere più tempo per analizzare il contratto e pensarci bene prima di cedere un pezzo della Lega. Stamani, a Milano, è in programma la votazione per la ripartizione dei fondi, ma per ottenere il via libera servono 15 voti. L'ingresso del consorzio Cvc-Advent-Csi porterebbe all'ingresso in serie A di una cifra pari a un miliardo e 700 milioni di euro. Il problema è che, per adesso, tra i club di Serie A non ci sarebbe l'unanimità. La Fiorentina di Rocco Commisso, poi Napoli, Lazio, Atalanta, Verona, Udinese, Inter e Juventus non gradirebbero l'accordo attuale. Il prossimo passo in avanti alla ricerca della concordia, almeno oggi, non ci sarà. Lo riporta il Corriere dello Sport.