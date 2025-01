FOLORUNSHO, Dal 1' in mediana? Palladino ci pensa

Michael Folorunsho subito dall'inizio? Raffaele Palladino ci pensa in vista della gara col Torino: il centrocampista ex Napoli è stato presentato ieri alla stampa e ha ribadito di essere pronto e poter adattarsi un po' ovunque ("Ho giocato in quattro ruoli in carriera", ha detto). L'impressione è che molto dipenderà dalle condizioni di Danilo Cataldi, ancora out per un'infiammazione al retto femorale: il centrocampista romano ieri non si è allenato e verrà valutato nei prossimi giorni.

In caso di mancato recupero, Folorunsho potrebbe essere impiegato sulla mediana accanto a uno tra Adli e Mandragora. Anche se il numero novanta è stato preso soprattutto per riempire il vuoto lasciato a sinistra da Bove, col Toro in quella posizione potrebbe essere confermato Riccardo Sottil. Queste le ultime riportate dal Corriere dello Sport.