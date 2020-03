FLORENZI, Esilio da incubo: ora attende il tampone

È un 2020 da incubo per Alessandro Florenzi a Valencia. Dopo la varicella che lo ha fermato per la prima parte della sua esperienza in Spagna, ora come riporta il Corriere dello Sport, rischia di aver contratto il Coronavirus. Il giocatore, come del resto tutti i compagni del club, è stato sottoposto a tampone dopo i cinque casi di positività in squadra. Per il giocatore (seguito dalla Fiorentina, leggi qui) anche sul campo non è andata benissimo visto che il tecnico Celades sulla destra ha preferito adattare Waas. Per sua fortuna l'Europeo sarà molto probabilmente rimandato e potrà giocarsi le sue chance il prossimo anno: Napoli o Firenze potrebbero essere mete gradite quando tornerà a Roma.