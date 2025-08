Fiorentina, uno 0-0 di note positive. Il Corriere dello Sport: "Un pari da Premier"

Ieri nella seconda amichevole in Inghilterra per la Fiorentina contro il Nottingha Forest, Stefano Pioli ha deciso di affidarsi ai titolari, si legge sul Corriere dello Sport. E specialmente ieri sera con il super tridente subito in campo: Gudmundsson dietro Dzeko e Kean. Scelta che ha permesso alla Fiorentina di tenere intanto tranquillamente testa agli inglesi più avanti di preparazione e di condizione e, siccome conta sempre, di conquistare un pareggio (0-0) condito da più note positive. Facendo in tutto questo vedere le caratteristiche del gioco che sarà, una in particolare: impostazione da dietro affidata al centrale (Pongracic) dei centrali, centrocampisti che si abbassano o per ricevere il pallone o per innescare il taglio degli attaccanti con conseguente verticalizzazione di chi è in possesso del pallone stesso.

A proposito di attaccanti e del tridente: Gudmundsson stavolta ha fatto il trequartista quasi puro, anzi, non di rado inserendosi in profondità come elemento più avanzato e solo di rado gli “scappava” di tornare oltre la metà campo a suggerire il passaggio a chi impostava: dove non serve, spalle girate e lontano dalla porta avversaria. Scelta, tornando all’inizio, che Pioli ha protratto fino al minuto 74, altra e concreta dimostrazione che questa è la squadra su cui il tecnico parmigiano punta verso l’inizio ufficiale della stagione con i playoff di Conference League.