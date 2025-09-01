Fiorentina, rinviato l'appuntamento coi 3 punti. Tuttosport: "Inizio di stagione impegnativo"

vedi letture

La Fiorentina deve rinviare l’appuntamento con la prima vittoria in campionato: dopo l’1-1 subito al ‘94 a Cagliari ecco lo 0-0 sul campo del Torino, nel mezzo i playoff di Conference superati con il Polissya. Un inizio di stagione impegnativo, si legge su Tuttosport, per questo e perché c’è ancora molto lavoro da fare Stefano Pioli sfodera calma pur essendo il primo a non essere soddisfatto: "Volevamo i tre punti, spiace non essere riusciti a prenderli, comunque abbiamo interpretato una buona gara contro un avversario molto fisico. Ci sono mancate qualità e collaborazione in attacco e per le doti che abbiamo si può fare meglio.

Mi ha fatto piacere vedere che i ragazzi alla fine era delusi, è la mentalità giusta per essere più competitivi. Dopo la prossima sosta vedremo a che livello saremo". La prossima gara sarà la prima stagionale a Firenze il 13 settembre con il Napoli, in un Franchi che è ancora un cantiere: "La situazione dello stadio per noi è molto complicata - sospira il dg viola Ferrari - Vorremmo si risolvesse velocemente ma i tempi non promettono bene".