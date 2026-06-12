La Fiorentina punta Koleosho che lascerà il Burnley. Occhio alla concorrenza

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La Fiorentina sul mercato andrà alla ricerca di esterni per il 4-3-3 di Fabio Grosso, visto che in quel reparto attualmente c'è una voragine tra i prestiti non rinnovati e calciatori che in stagione sono stati solamente adattati. Il Corriere dello Sport - Stadio oggi parla dei primi nomi sondati dal club viola, uno su tutti Luca Koleosho: 21 anni, ha le caratteristiche tecniche e il profilo giusto per la Fiorentina.

Perché Paratici e soci cercano appunto un'ala, la cercano possibilmente under 25 e italiana, sempre nel solco dell'ideale Fiorentina. Il Burnley, club che detiene il suo cartellino e che lo ha girato in prestito nell'ultima stagione (sei mesi all'Espanyol e sei mesi al Paris Fc) può lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 10 milioni. I dirigenti viola seguono già da tempo Koleosho, che difficilmente rimarrà in Inghilterra. Occhio però all'inserimento di altre rivali dalla Serie A, perché i due test match contro Lussemburgo e Grecia hanno fatto drizzare le antenne ad altre squadre del nostro campionato.